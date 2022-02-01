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Что следует знать об ОКВЭД

Что такое ОКВЭД? Классификатор общероссийского значения по видам экономической деятельности. В этой таблице виды деятельности обозначены цифрами, собственно это и есть коды. Они требуются при оформлении предпринимательства в той или иной правовой форме. Если видов деятельности несколько, то и кодов такое же количество. При этом выделяют основной и дополнительные коды, когда работа ведётся не только по единственному направлению. В качестве основной деятельности принято указывать такой вид, по которому компания получает наибольшую часть (от 60 %) своих доходов. При необходимости поменять деятельность предприниматель обращается с заявлением в налоговую службу.

Для чего необходим ОКВЭД

Для работодателей важно правильно выбрать ОКВЭД для точного исчисления страховых взносов за работников. Вредность труда отражается на сумме подобного взноса. Ведение деятельности не по ОКВЭД чревато тем, что при обнаружении расхождений заявленной и фактической деятельности, налоговики обяжут предпринимателя к уплате по наиболее высокому тарифу взносов. Потенциальные заказчики компании имеют возможность уточнить виды её деятельности по соответствующим реестрам, и если указанное в них не совпадает с услугами, которые предлагаются, то сотрудничество может и не состояться.

Как ОКВЭД может помочь в вашей работе

На нашем ресурсе вам предлагается структурированный каталог ОКВЭД. Вы можете проверить своих контрагентов, найти их по ОКВЭД. Так вы сумеете убедиться, что та или иная организация действительно ведёт конкретную деятельность. Это обеспечит дополнительную уверенность в надёжности компании,  которой вы хотите сделать заказ или предполагаете предложить партнёрство. Также это одна из составляющих проверки ваших конкурентов.

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 02 Лесоводство и лесозаготовки 03 Рыболовство и рыбоводство 05 Добыча угля 06 Добыча нефти и природного газа 07 Добыча металлических руд 08 Добыча прочих полезных ископаемых 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 10 Производство пищевых продуктов 11 Производство напитков 12 Производство табачных изделий 13 Производство текстильных изделий 14 Производство одежды 15 Производство кожи и изделий из кожи 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 17 Производство бумаги и бумажных изделий 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 19 Производство кокса и нефтепродуктов 20 Производство химических веществ и химических продуктов 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 24 Производство металлургическое 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 27 Производство электрического оборудования 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 31 Производство мебели 32 Производство прочих готовых изделий 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром кондиционирование воздуха 36 Забор, очистка и распределение воды 37 Сбор и обработка сточных вод 38 Сбор, обработка и утилизация отходов обработка вторичного сырья 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов 41 Строительство зданий 42 Строительство инженерных сооружений 43 Работы строительные специализированные 45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 50 Деятельность водного транспорта 51 Деятельность воздушного и космического транспорта 52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 58 Деятельность издательская 59 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания 61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 63 Деятельность в области информационных технологий 64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения 66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования 68 Операции с недвижимым имуществом 69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 70 Деятельность головных офисов консультирование по вопросам управления 71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования технических испытаний, исследований и анализа 72 Научные исследования и разработки 73 Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 75 Деятельность ветеринарная 77 Аренда и лизинг 78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований 81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 82 Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению 85 Образование 86 Деятельность в области здравоохранения 87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания 88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 94 Деятельность общественных организаций 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками 98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления 99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов

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