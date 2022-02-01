Что следует знать об ОКВЭД

Что такое ОКВЭД? Классификатор общероссийского значения по видам экономической деятельности. В этой таблице виды деятельности обозначены цифрами, собственно это и есть коды. Они требуются при оформлении предпринимательства в той или иной правовой форме. Если видов деятельности несколько, то и кодов такое же количество. При этом выделяют основной и дополнительные коды, когда работа ведётся не только по единственному направлению. В качестве основной деятельности принято указывать такой вид, по которому компания получает наибольшую часть (от 60 %) своих доходов. При необходимости поменять деятельность предприниматель обращается с заявлением в налоговую службу.

Для чего необходим ОКВЭД

Для работодателей важно правильно выбрать ОКВЭД для точного исчисления страховых взносов за работников. Вредность труда отражается на сумме подобного взноса. Ведение деятельности не по ОКВЭД чревато тем, что при обнаружении расхождений заявленной и фактической деятельности, налоговики обяжут предпринимателя к уплате по наиболее высокому тарифу взносов. Потенциальные заказчики компании имеют возможность уточнить виды её деятельности по соответствующим реестрам, и если указанное в них не совпадает с услугами, которые предлагаются, то сотрудничество может и не состояться.

Как ОКВЭД может помочь в вашей работе

На нашем ресурсе вам предлагается структурированный каталог ОКВЭД. Вы можете проверить своих контрагентов, найти их по ОКВЭД. Так вы сумеете убедиться, что та или иная организация действительно ведёт конкретную деятельность. Это обеспечит дополнительную уверенность в надёжности компании, которой вы хотите сделать заказ или предполагаете предложить партнёрство. Также это одна из составляющих проверки ваших конкурентов.